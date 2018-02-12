Петербургские музыканты сыграют на диковинной маримбе

Оркестру Академической капеллы Петербурга подарили новый инструмент.

Маримба — это дальний родственник ксилофона, виброфона и колокольчиков, который считается одним из самых редких в семействе клавишных. В России таких всего шесть.



Специфика маримбы заключается в уникальном строении музыкального прибора. Бруски изготавливаются из гондурасского розового дерева особой выдержки. А звук от каждого усиливается резонаторами разной длины и формы. Благодаря чему маримба с успехом исполняет не только классические произведения, но даже эстрадные, джазовые и рок-композиции.



Ее звуки настолько очаровывают, что сами музыканты начинают импровизировать, даже когда исполняют «Полет шмеля» Римского-Корсакова.