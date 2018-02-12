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    Бориса Титова в Крыму накормили чебуреками. выборы, Жириновский, КПРФ, ЛДПР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБориса Титова в Крыму накормили чебуреками

    Бориса Титова в Крыму накормили чебуреками

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    Бориса Титова в Крыму накормили чебуреками

    Бориса Титова в Крыму накормили чебуреками

    Бориса Титова в Крыму накормили чебуреками

      Некоторые кандидаты в президенты России эту рабочую неделю начали с поездок по стране.

      Максим Сурайкин сегодня в Нижнем Новгороде. Кандидат от партии «Коммунисты России» отметил, что этот город для него не чужой. Когда-то он баллотировался на пост губернатора Нижегородской области и проиграл. Сурайкин побывал в интернате для ветеранов войны и труда. Во время чаепития он вручил пенсионерам памятные медали в честь столетия Красной армии.

      А Борис Титов сегодня в Крыму. Представитель «Партии Роста» встретился с главой республики и местными предпринимателями. Говорили об экономических проблемах, инвестициях и о перспективах для бизнеса с открытием Крымского моста. Зашел Титов и в городское кафе, где попробовал чебуреки.

      А Владимир Жириновский сегодня в Смоленской области. Лидер ЛДПР побывал в Гагарине, Вязьме, а потом прибыл в Смоленск на поезде. Политик встретился со студентами и преподавателями вузов. Перед этим ему в местном животноводческом комплексе подарили 20 кроликов.

      А Павла Грудинина, кандидата от КПРФ, Центризбирком сегодня попросил срочно предоставить данные о закрытии его зарубежных счетов.

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