Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
13 февраля, 11:00
Запуск «Прогресса» к МКС
    •  

    Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьёва

    комментировать
    • Кадр из фильма «Нежный возраст», реж. Сергей Соловьев, Студия Тритэ, 2000
    Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьёва

    Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьёва

    Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьёва
  • Кадр из фильма «Нежный возраст», реж. Сергей Соловьев, Студия Тритэ, 2000

    • Коллега скончавшегося сегодня Дмитрия Соловьёва рассказала о причине смерти актера и продюсера.

    Как сообщила Пятому каналу актриса Ольга Сидорова, актер умер от панкреатита. По ее словам, заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после гриппа. Она также добавила, что последний раз видела актера в ноябре 2017 года.

    Ранее стало известно, что сын кинорежиссера Сергея Соловьёва, продюсер, российский актер, исполнивший главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», скончался на 44-м году жизни. Как рассказали ТАСС в окружении Сергея Соловьёва, он умер сегодня рано утром. По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.

    Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст» и был соавтором сценария к картине. Он также сыграл главную роль в фильме «Дом под звездным небом» и был продюсером фильма «Ке-ды».

    Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru