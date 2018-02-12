Названа причина смерти актера Дмитрия Соловьёва

Коллега скончавшегося сегодня Дмитрия Соловьёва рассказала о причине смерти актера и продюсера.
Как сообщила Пятому каналу актриса Ольга Сидорова, актер умер от панкреатита. По ее словам, заболевание поджелудочной железы могло возникнуть из-за осложнений после гриппа. Она также добавила, что последний раз видела актера в ноябре 2017 года.
Ранее стало известно, что сын кинорежиссера Сергея Соловьёва, продюсер, российский актер, исполнивший главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», скончался на 44-м году жизни. Как рассказали ТАСС в окружении Сергея Соловьёва, он умер сегодня рано утром. По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.
Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст» и был соавтором сценария к картине. Он также сыграл главную роль в фильме «Дом под звездным небом» и был продюсером фильма «Ке-ды».
Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.
Ранее стало известно, что сын кинорежиссера Сергея Соловьёва, продюсер, российский актер, исполнивший главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», скончался на 44-м году жизни. Как рассказали ТАСС в окружении Сергея Соловьёва, он умер сегодня рано утром. По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.
Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст» и был соавтором сценария к картине. Он также сыграл главную роль в фильме «Дом под звездным небом» и был продюсером фильма «Ке-ды».
Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.
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