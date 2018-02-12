Bloomberg: Алексей Мордашов мог бы содержать Россию две недели

Индекс Робин Гуда составило агентство Bloomberg. Оно решило выяснить, сколько дней могут богатейшие люди из разных стран финансировать все государственные расходы своих стран.
Оказалось, что владелец Alibaba китаец Джек Ма, создатель японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польский медиамагнат Зигмунд Солож-Жак могли бы покрывать бюджетные траты только четыре дня.
Ста миллиардов владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека не только в США, но и мира — хватило бы Америке только на пять дней. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов продержался бы две недели. А вот киприот Джон Фредриксон — король нефтяных танкеров — мог бы содержать правительство 441 день. Объясняют это тем, что население у Кипра маленькое, поэтому и социальные расходы невелики, и госаппарат небольшой.
Ста миллиардов владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека не только в США, но и мира — хватило бы Америке только на пять дней. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов продержался бы две недели. А вот киприот Джон Фредриксон — король нефтяных танкеров — мог бы содержать правительство 441 день. Объясняют это тем, что население у Кипра маленькое, поэтому и социальные расходы невелики, и госаппарат небольшой.
How long would the government keep running if the country’s richest person paid for it? We crunched the numbers https://t.co/iwM8uPF0ui pic.twitter.com/2GnldFdZZk— Bloomberg (@business) February 12, 2018
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