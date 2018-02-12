Bloomberg: Алексей Мордашов мог бы содержать Россию две недели

How long would the government keep running if the country’s richest person paid for it? We crunched the numbers https://t.co/iwM8uPF0ui pic.twitter.com/2GnldFdZZk — Bloomberg (@business) February 12, 2018

Оказалось, что владелец Alibaba китаец Джек Ма, создатель японского бренда Uniqlo Тадаси Янаи и польский медиамагнат Зигмунд Солож-Жак могли бы покрывать бюджетные траты только четыре дня.Ста миллиардов владельца Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека не только в США, но и мира — хватило бы Америке только на пять дней. Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов продержался бы две недели. А вот киприот Джон Фредриксон — король нефтяных танкеров — мог бы содержать правительство 441 день. Объясняют это тем, что население у Кипра маленькое, поэтому и социальные расходы невелики, и госаппарат небольшой.