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Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
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    Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей. ВКонтакте, Санкт-Петербург, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

    Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

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    Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

    Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

    Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

      В Петербурге уличный художник Hioshi установил необычную скульптуру в штаб-квартире социальной сети в доме Зингера.

      Композиция, которая расположилась в зале для переговоров, состоит из двух частей. По задумке автора, механические часы приводят в движение указательный палец робота. Таким образом он листает новостную ленту в смартфоне.

      Роботизированный арт-объект показывает короткий путь развития технологий от шестеренок до сложных микропроцессоров, которыми оснащаются современные телефоны. Художник хотел показать людям, насколько приятно в век гаджетов наблюдать за работой старых механизмов.

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