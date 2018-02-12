Питерский офис «ВКонтакте» обживает механический поклонник соцсетей

В Петербурге уличный художник Hioshi установил необычную скульптуру в штаб-квартире социальной сети в доме Зингера.

Композиция, которая расположилась в зале для переговоров, состоит из двух частей. По задумке автора, механические часы приводят в движение указательный палец робота. Таким образом он листает новостную ленту в смартфоне.



Роботизированный арт-объект показывает короткий путь развития технологий от шестеренок до сложных микропроцессоров, которыми оснащаются современные телефоны. Художник хотел показать людям, насколько приятно в век гаджетов наблюдать за работой старых механизмов.