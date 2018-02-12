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    Петербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн. Интернет, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн

    Петербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн

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    Петербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн

    Петербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн

      Как минимум 50 тысяч человек хотят видеть «Лицедеев» на улице Льва Толстого. Именно столько подписей собрала петиция в защиту знаменитого петербургского театра.

      Послание, адресованное президенту России, разместили в Сети. Поводом стали взаимоотношения труппы с бизнесменами, владеющими сценой.

      По словам артистов, собственник в одностороннем порядке изменил условия аренды. После чего ее стоимость начала расти в геометрической прогрессии.

      Несмотря на то, что изначально здание на Петроградской стороне появилось исключительно благодаря театру, конфликт длится с 2013 года. За это время известные клоуны успели примерить на себя амплуа юристов и экономистов.

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