Петербуржцы вступились за театр «Лицедеи» онлайн

Как минимум 50 тысяч человек хотят видеть «Лицедеев» на улице Льва Толстого. Именно столько подписей собрала петиция в защиту знаменитого петербургского театра.
Послание, адресованное президенту России, разместили в Сети. Поводом стали взаимоотношения труппы с бизнесменами, владеющими сценой.
По словам артистов, собственник в одностороннем порядке изменил условия аренды. После чего ее стоимость начала расти в геометрической прогрессии.
Несмотря на то, что изначально здание на Петроградской стороне появилось исключительно благодаря театру, конфликт длится с 2013 года. За это время известные клоуны успели примерить на себя амплуа юристов и экономистов.
По словам артистов, собственник в одностороннем порядке изменил условия аренды. После чего ее стоимость начала расти в геометрической прогрессии.
Несмотря на то, что изначально здание на Петроградской стороне появилось исключительно благодаря театру, конфликт длится с 2013 года. За это время известные клоуны успели примерить на себя амплуа юристов и экономистов.
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