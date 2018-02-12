Напавшему на журналистку Фельгенгауэр предъявили окончательное обвинение

Предварительное следствие по делу Бориса Грица, напавшего на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, завершено, ему предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Как сообщает Следственный комитет, «напавшему на журналистку в офисе радиостанции на Новом Арбате предъявлено окончательное обвинение в покушении на убийство».
Из сообщения Следственного комитета: «В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым».
Также отмечается, что по итогам экспертиз в настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в принудительном лечении.
Напомним, 23 октября 2017 года 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Ранее было установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у него обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.
Из сообщения Следственного комитета: «В рамках уголовного дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым».
Также отмечается, что по итогам экспертиз в настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в принудительном лечении.
Напомним, 23 октября 2017 года 48-летний Борис Гриц, гражданин Израиля и России, проник в редакцию «Эха Москвы» на Новом Арбате и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло. Охрана скрутила нападавшего и передала его полиции. Позднее свой поступок Гриц объяснил тем, что ведущая якобы изнуряла его «телепатическим насилием». Также оказалось, что мужчина жаловался на то, что в течение пяти лет никак не может найти работу.
Ранее было установлено, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Кроме того, у него обнаружены характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей и мании преследования, а в период преступления он был лишен способности осознавать характер содеянного.
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