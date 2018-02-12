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13 февраля, 11:00
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    Посольство США ответило на идею «переселить» его в Североамериканский тупик

    14 комментариев

    Посольство США ответило на идею «переселить» его в Североамериканский тупик

    Посольство США ответило на идею «переселить» его в Североамериканский тупик

    Посольство США прокомментировало предложение сменить его московский почтовый адрес на Североамериканский тупик, дом 1.

    Пресс-секретарь дипмиссии Мария Олсон заявила РИА Новости, что американские дипломаты предпочитают искать пути продвижения к конструктивным отношениям, а не «рассуждать о тупиках».

    Мария Олсон: «Каждый может рассуждать о тупиках. Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией».

    С идеей о Североамериканском тупике выступил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв в ответ на появление в Вашингтоне перед российским посольством площади Бориса Немцова.

    В мэрии Москвы уведомили Дегтярёва, что его инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании рабочей группы Городской межведомственной комиссии по наименованию объектов столицы.

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