Последствия взрыва в Петербурге: газовый баллон в жилом доме сдетонировал от прикуренной сигареты

В доме 10 по Репищевой улице продолжают разбирать завалы и оценивать ущерб от ЧП. Очевидно, что компенсации не покроют все расходы на восстановление квартир. Появилась и первая версия взрыва.
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, жильцы пострадавших подъездов оценивают масштаб потерь. В десяти квартирах на третьем этаже теперь вместо ремонта под ключ — одни руины.
Сергей Оболенский и Елена Хмелевская, собственники квартиры №70 по Репищевой улице: «Всё разрушено. Стены между нами и соседями нет. Остались только несущая стена, потолок и пол».
Жилой комплекс из трех кирпичных зданий введен в эксплуатацию год назад, но заселен только частично. Многим владельцам это спасло если не жизни, то уж точно здоровье. Супруги Сергей и Елена переехали в новую студию еще летом прошлого года — и чудом не оказались под обломками, за которые предстоит еще 15 лет выплачивать ипотеку.
Как сообщают СМИ, профессиональных монтажников нанял лично владелец 67-й квартиры — 36-летний тренер по плаванию спортивного клуба ВМФ. Предположительно, взрыв газа спровоцировала прикуренная сигарета. Но и к рабочей версии уже есть вопросы.
Даже профессионалов удивляет чудовищная сила взрыва одного баллона. Так что не исключено, что после этого происшествия не только упадет спрос на натяжные потолки в пользу подвесных, но и в результате расследования уголовного дела вскроются новые факты, которые могут в корне перевернуть теорию большого взрыва.
Подробнее — в репортаже НТВ.
Сергей Оболенский и Елена Хмелевская, собственники квартиры №70 по Репищевой улице: «Всё разрушено. Стены между нами и соседями нет. Остались только несущая стена, потолок и пол».
Жилой комплекс из трех кирпичных зданий введен в эксплуатацию год назад, но заселен только частично. Многим владельцам это спасло если не жизни, то уж точно здоровье. Супруги Сергей и Елена переехали в новую студию еще летом прошлого года — и чудом не оказались под обломками, за которые предстоит еще 15 лет выплачивать ипотеку.
Как сообщают СМИ, профессиональных монтажников нанял лично владелец 67-й квартиры — 36-летний тренер по плаванию спортивного клуба ВМФ. Предположительно, взрыв газа спровоцировала прикуренная сигарета. Но и к рабочей версии уже есть вопросы.
Даже профессионалов удивляет чудовищная сила взрыва одного баллона. Так что не исключено, что после этого происшествия не только упадет спрос на натяжные потолки в пользу подвесных, но и в результате расследования уголовного дела вскроются новые факты, которые могут в корне перевернуть теорию большого взрыва.
Подробнее — в репортаже НТВ.
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