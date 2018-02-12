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    Погибший в катастрофе Ан-148 экстрасенс предчувствовал беду

    3 комментария
    • Фото: Здравый Смысл / vk.com
    Погибший в катастрофе <nobr>Ан-148</nobr> экстрасенс предчувствовал беду

    Погибший в катастрофе Ан-148 экстрасенс предчувствовал беду

    Погибший в катастрофе <nobr>Ан-148</nobr> экстрасенс предчувствовал беду
  • Фото: Здравый Смысл / vk.com

    • Девушка погибшего в катастрофе Ан-148 пассажира Ильи Ставского рассказала, что незадолго до полета магический шар показал ему странное видение.

    Пассажир рейса 703 Москва — Орск Илья Ставский, как утверждает его девушка, предчувствовал беду. Об этом пишет «Комсомольская правда».

    Ставский некоторое время назад увлекся эзотерикой и уволился с работы из крупной металлургической компании в Екатеринбурге. По словам его друзей, он «стал помогать людям найти себя». Но денег это не приносило, поэтому он перебрался в Орск, где устроился на завод.

    11 февраля, в день катастрофы, Илье исполнилось 33 года. За несколько дней до праздничного дня он отправился в Москву к своей девушке Наталье. По ее словам, он не был встревожен перед обратным полетом в Орск, но за некоторое время до рейса магический шар якобы показал ему видение, которое Илья расценил как предупреждение.

    Наталья: «У Ильи был магический шар. Он говорил, что увидел в нем очень много полиции в поле. На свой день рождения он сперва хотел „шизгару“ устроить, вечеринку. Но потом решил, что видение с полицией — это предупреждение. Вдруг нас задержат. Поэтому сказал: „Все по-тихому проведем“. Я ездила потом к месту трагедии. Там и вправду было много полиции».

    Вернуться в Орск в свой день рождения Ставскому пришлось из-за работы. Он должен был быть на заводе на следующий день.

    Самолет «Саратовских авиалиний» разбился накануне через несколько минут после вылета из Домодедово. Ан-148 упал в Раменском районе Подмосковья. На борту находился 71 человек, никто не выжил.



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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