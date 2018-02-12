Питерских чиновников завалили жалобами на снег и сосульки

В то время как ответственные ведомства рапортуют об активной уборке города от последствий снегопада, активисты констатируют: власти не борются с причинами наледи. Это неизолированные чердаки и крыши.
В жилищный комитет только за последнюю неделю поступило больше 200 жалоб. В них петербуржцы высказывают недовольство уборкой города. Действительно, свисающие с карнизов сосульки сегодня можно встретить в каждом районе.
Например, огромные ледяные глыбы на здании Военно-морской академии уже стали местной достопримечательностью. Правда, вдоль тротуара натянута оградительная лента. Но пешеходы, кажется, ее не замечают по дороге к метро.
Однако стоит отметить, что работы по очистке кровель от сосулек в городе ведутся довольно активно. Очищены 80 процентов крыш.
Дмитрий Гусев, руководитель общественного проекта «Делайте правильно»: «К сожалению, власти нашего города и коммунальные службы на протяжении многих лет вместо того, чтобы устранить причину образования сосулек (сделать нормальную теплоизоляцию чердаков и труб) всё время занимаются борьбой с последствиями. Сначала выпадает снег, потом они дожидаются появления сосулек и только после этого уже начинается сброс, но уже не рыхлого снега, а наледи».
Комитет по благоустройству также отчиталось о своей работе. По словам чиновников, снег убирают и вывозят, центральные магистрали очищены. Но все-таки по некоторым городским улицам не пройти. Административно-техническая инспекция Петербурга с начала зимы выписала штрафов за неубранный снег на миллион рублей.
Например, огромные ледяные глыбы на здании Военно-морской академии уже стали местной достопримечательностью. Правда, вдоль тротуара натянута оградительная лента. Но пешеходы, кажется, ее не замечают по дороге к метро.
Однако стоит отметить, что работы по очистке кровель от сосулек в городе ведутся довольно активно. Очищены 80 процентов крыш.
Дмитрий Гусев, руководитель общественного проекта «Делайте правильно»: «К сожалению, власти нашего города и коммунальные службы на протяжении многих лет вместо того, чтобы устранить причину образования сосулек (сделать нормальную теплоизоляцию чердаков и труб) всё время занимаются борьбой с последствиями. Сначала выпадает снег, потом они дожидаются появления сосулек и только после этого уже начинается сброс, но уже не рыхлого снега, а наледи».
Комитет по благоустройству также отчиталось о своей работе. По словам чиновников, снег убирают и вывозят, центральные магистрали очищены. Но все-таки по некоторым городским улицам не пройти. Административно-техническая инспекция Петербурга с начала зимы выписала штрафов за неубранный снег на миллион рублей.
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