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    СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале в Сирии

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    • Фото: youtube.com
    СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале в Сирии

    СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале в Сирии

    СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале в Сирии
  • Фото: youtube.com

    • СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии.

    Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление директора Управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, главарь террористической группировки «находится при смерти, у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться».

    Директор Управления МВД Ирака добавил, что «недавно он (аль-Багдади) был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира», расположенном на территории Сирии близ иракской границы. Аль-Басри отметил, что главарь ИГ «доживает свои последние дни».

    В сентябре турецкие СМИ сообщили, что террорист номер один аль-Багдади был захвачен американскими военными в Ираке и переправлен на одну из военных баз в Сирии. Сообщалось, что во время захвата главаря ИГ ранили в ногу.

    Ранее в Минобороны России заявляли, что аль-Багдади мог погибнуть в результате удара российских ВКС 28 мая прошлого года близ Ракки. Российское военное ведомство публиковало фото уничтоженного в районе Ракки командного пункта ИГИЛ, где, предположительно, мог находиться лидер террористической организации. Позже в МИД РФ отметили, что гибель аль-Багдади пока не подтверждена.

    В начале ноября египетские СМИ сообщили, что главарь ИГ мог перебраться из Ирака в Сирию, причем использовал для побега «обычное желтое такси».

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