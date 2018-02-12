СМИ: главарь ИГ находится при смерти в полевом госпитале в Сирии

СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр
аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии.
Как сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление директора Управления разведки и борьбы с наркотиками иракского МВД Абу Али аль-Басри, главарь террористической группировки «находится при смерти, у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться».
Директор Управления МВД Ирака добавил, что «недавно он (аль-Багдади) был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира», расположенном на территории Сирии близ иракской границы. Аль-Басри отметил, что главарь ИГ «доживает свои последние дни».
В сентябре турецкие СМИ сообщили, что террорист номер один аль-Багдади был захвачен американскими военными в Ираке и переправлен на одну из военных баз в Сирии. Сообщалось, что во время захвата главаря ИГ ранили в ногу.
Ранее в Минобороны России заявляли, что аль-Багдади мог погибнуть в результате удара российских ВКС 28 мая прошлого года близ Ракки. Российское военное ведомство публиковало фото уничтоженного в районе Ракки командного пункта ИГИЛ, где, предположительно, мог находиться лидер террористической организации. Позже в МИД РФ отметили, что гибель аль-Багдади пока не подтверждена.
В начале ноября египетские СМИ сообщили, что главарь ИГ мог перебраться из Ирака в Сирию, причем использовал для побега «обычное желтое такси».
Директор Управления МВД Ирака добавил, что «недавно он (аль-Багдади) был доставлен в госпиталь ИГ в регионе Аль-Джазира», расположенном на территории Сирии близ иракской границы. Аль-Басри отметил, что главарь ИГ «доживает свои последние дни».
В сентябре турецкие СМИ сообщили, что террорист номер один аль-Багдади был захвачен американскими военными в Ираке и переправлен на одну из военных баз в Сирии. Сообщалось, что во время захвата главаря ИГ ранили в ногу.
Ранее в Минобороны России заявляли, что аль-Багдади мог погибнуть в результате удара российских ВКС 28 мая прошлого года близ Ракки. Российское военное ведомство публиковало фото уничтоженного в районе Ракки командного пункта ИГИЛ, где, предположительно, мог находиться лидер террористической организации. Позже в МИД РФ отметили, что гибель аль-Багдади пока не подтверждена.
В начале ноября египетские СМИ сообщили, что главарь ИГ мог перебраться из Ирака в Сирию, причем использовал для побега «обычное желтое такси».
Комментарии