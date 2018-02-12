Из-за разлива кипятка в центре Петербурга пострадал водитель

Энергетики приступили к ремонту лопнувшей трубы на канале Грибоедова. Сообщается об одном пострадавшем, который госпитализирован с ожогами.

Из-за лопнувшей трубы на набережной канала Грибоедова почти 50 домов остались без тепла. В зону коммунальной аварии попали два детских сада, жилые здания и производственные постройки.



Известно, что пострадал один из водителей, пытавшийся пройти к своему автомобилю. С ожогами его доставили в больницу. После прорыва набережную заволокло паром. Горячая вода залила проезжую часть и размыла асфальт. Там образовалась огромная яма. Сейчас в районе движение ограничено.



Аварийные бригады уже приступили к ремонту. По регламенту на работы энергетикам отведено 13 часов. На это время отопление в зданиях будет ограничено. А подачу горячей воды обещают запустить по резервной схеме.