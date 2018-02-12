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    Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков Ан-148

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    • Фото: mak-iac.org
    Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков <nobr>Ан-148</nobr>

    Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков Ан-148

    Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: mak-iac.org

    • В ходе поисковой операции в Раменском районе Подмосковья были обнаружены оба черных ящика разбившегося самолета «Саратовских авиалиний». Их доставили в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.

    В пресс-службе МАК заявили, что специальная комиссия экспертов уже приступила к вскрытию и анализу состояния черных ящиков с Ан-148, передает ТАСС.

    МАК: «Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка».

    В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что последние данные о переговорах экипажа Ан-148 с наземными службами и параметры работы систем самолета могут стать известны уже в ближайшие сутки. Но эти данные удастся расшифровать так быстро, только если окажется, что «лента самописцев в хорошем состоянии».

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    Близкие вспоминают погибших в катастрофе Ан-148
    Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы.

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    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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