Специалисты МАК приступили к расшифровке черных ящиков Ан-148

В ходе поисковой операции в Раменском районе Подмосковья были обнаружены оба черных ящика разбившегося самолета «Саратовских авиалиний». Их доставили в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета.
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В пресс-службе МАК заявили, что специальная комиссия экспертов уже приступила к вскрытию и анализу состояния черных ящиков с Ан-148, передает ТАСС.
МАК: «Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка».
В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что последние данные о переговорах экипажа Ан-148 с наземными службами и параметры работы систем самолета могут стать известны уже в ближайшие сутки. Но эти данные удастся расшифровать так быстро, только если окажется, что «лента самописцев в хорошем состоянии».
Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
МАК: «Бортовые самописцы доставлены в лабораторию, в настоящий момент комиссия их изучает, начались вскрытие и расшифровка».
В Межгосударственном авиационном комитете заявили, что последние данные о переговорах экипажа Ан-148 с наземными службами и параметры работы систем самолета могут стать известны уже в ближайшие сутки. Но эти данные удастся расшифровать так быстро, только если окажется, что «лента самописцев в хорошем состоянии».
Самолет «Саратовских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после вылета из столичного аэропорта Домодедово 11 февраля. На борту находился 71 человек, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил. Следствие рассматривает несколько версий авиакатастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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