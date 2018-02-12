Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
13 февраля, 11:00
Запуск «Прогресса» к МКС
    •  
    Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%. отели и гостиницы, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДоля бронирований хостелов в России выросла до 6%

    Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%

    комментировать
    Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%

    Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%

    Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%

      Иностранные гости и путешествующие по стране россияне стали заметно чаще селиться в хостелах и апартаментах.

      Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сервис для путешествий, доля бронирований хостелов и апартаментов выросла с 0,2% до 6%. Произошло это за последние четыре года.

      Участники рынка объясняют: цены в гостиницах растут и потому путешественники предпочитают варианты дешевле. В итоге отельеры уже начали ориентироваться на тех, кто хочет сэкономить. По некоторым оценкам, почти половина новых отелей будет экономкласса.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru