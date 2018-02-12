Доля бронирований хостелов в России выросла до 6%

Иностранные гости и путешествующие по стране россияне стали заметно чаще селиться в хостелах и апартаментах.
Как пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на сервис для путешествий, доля бронирований хостелов и апартаментов выросла с 0,2% до 6%. Произошло это за последние четыре года.
Участники рынка объясняют: цены в гостиницах растут и потому путешественники предпочитают варианты дешевле. В итоге отельеры уже начали ориентироваться на тех, кто хочет сэкономить. По некоторым оценкам, почти половина новых отелей будет экономкласса.
Участники рынка объясняют: цены в гостиницах растут и потому путешественники предпочитают варианты дешевле. В итоге отельеры уже начали ориентироваться на тех, кто хочет сэкономить. По некоторым оценкам, почти половина новых отелей будет экономкласса.
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