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    Возбуждено новое дело о смерти актера Дмитрия Марьянова

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко
    Возбуждено новое дело о смерти актера Дмитрия Марьянова

    Возбуждено новое дело о смерти актера Дмитрия Марьянова

    Возбуждено новое дело о смерти актера Дмитрия Марьянова
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Куденко

    • Директор подмосковного реабилитационного центра, в котором перед смертью находился актер Дмитрий Марьянов, подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

    В ходе расследования причин смерти актера Дмитрия Марьянова были установлены основания для возбуждения нового уголовного дела. По версии следствия, в реабилитационном центре «Феникс», где содержался актер, оказывали медицинские услуги, не имея на то законных оснований и лицензии.

    Дело возбуждено в отношении директора реабилитационного центра. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Московской области.

    Установлено, что в период с 6 по 15 октября 2017 года Марьянову вводили внутримышечно медицинские препараты, которые должны назначаться врачом и продаются строго по рецепту. При этом сотрудники центра не выясняли, есть ли у актера противопоказания или заболевания, препятствующие принятию этих лекарственных средств.

    Кроме того, несмотря на многочисленные жалобы Марьянова на самочувствие, в реабилитационном центре долго не вызывали скорую, таким образом лишив его своевременной и квалифицированной помощи.

    Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября прошлого года в подмосковной Лобне. Ранее по делу о смерти актера было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Друзья актера заявляли, что в скорой помощи недостаточно оперативно отреагировали на вызов.

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