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    Актер Дмитрий Соловьёв скончался в возрасте 43 лет

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    Актер Дмитрий Соловьёв скончался в возрасте 43 лет

    Актер Дмитрий Соловьёв скончался в возрасте 43 лет

    Актер Дмитрий Соловьёв скончался в возрасте 43 лет

    Дмитрий Соловьёв, сын кинорежиссера Сергея Соловьёва, продюсер, российский актер, исполнивший главные роли в фильмах «Дом под звездным небом» и «Нежный возраст», скончался на 44-м году жизни.

    О смерти актера и продюсера сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

    Из сообщения Союза кинематографистов РФ: «На 44-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, актера, продюсера, художника, дизайн-директора Международного фестиваля кинематографических дебютов „Дух огня“ Соловьёва Дмитрия Сергеевича».

    Как рассказали ТАСС в окружении Сергея Соловьёва, он умер сегодня рано утром, «причины смерти неизвестны». По словам собеседника агентства, сын режиссера находился в больнице.

    Дмитрий Соловьёв сыграл главную роль в фильме «Нежный возраст» и был соавтором сценария к картине. Он также сыграл главную роль в фильме «Дом под звездным небом» и был продюсером фильма «Ке-ды».

    Прощание с актером состоится 14 февраля в храме Иоанна Богослова на Бронной в Москве.

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