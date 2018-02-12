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    В Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов. Екатеринбург, парашютный спорт, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов

    В Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов

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    В Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов

    В Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов

    В Екатеринбурге вычислили прыгавших с телебашни экстремалов

      В Екатеринбурге полицейские задержали экстремалов, прыгавших с парашютом с телебашни и снимавших свои подвиги на видео.

      Личности молодых людей установили довольно быстро. Ролик, на котором группа парашютистов прыгает с телебашни, появился в Интернете. При этом на нем отчетливо видны лица любителей адреналина, а в комментариях к нему они, не стесняясь, описывают свои эмоции.

      Вскоре всех героев видео доставили в участок. Однако после профилактической беседы экстремалов решено было отпустить. Вероятнее всего, они отделаются штрафом.

      Зато у полицейских появились вопросы к охранникам телебашни, которые почему-то не заметили, как восемь человек проникли на закрытую территорию. Объект, к слову, готовят к сносу.

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