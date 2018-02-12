СК показал место катастрофы Ан-148: видео с квадрокоптера

На месте падения самолета «Саратовских авиалиний» продолжается поисковая операция. Пока специалисты обследовали 8 гектаров в районе крушения
Ан-148. Обнаружены многочисленные обломки и фрагменты тел.
|
2866
Следственный комитет показал кадры с места катастрофы упавшего в Подмосковье Ан-148. Видео было сделано с воздуха. На записи видны группы спасателей, которые продолжают работы.
В районе крушения Ан-148 были найдены оба черных ящика. В ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке.
Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье накануне днем. Погиб 71 человек.
НТВ.Ru ведет трансляцию поисковой операции в Раменском районе Московской области.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
В районе крушения Ан-148 были найдены оба черных ящика. В ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке.
Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье накануне днем. Погиб 71 человек.
НТВ.Ru ведет трансляцию поисковой операции в Раменском районе Московской области.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
Комментарии