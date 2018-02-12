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    СК показал место катастрофы Ан-148: видео с квадрокоптера. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, поисковые операции, самолеты, Следственный комитет. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСК показал место катастрофы Ан-148: видео с квадрокоптера

    СК показал место катастрофы Ан-148: видео с квадрокоптера

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    • Фото: sledcom.ru
    СК показал место катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>: видео с квадрокоптера

    СК показал место катастрофы Ан-148: видео с квадрокоптера

    СК показал место катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>: видео с квадрокоптера
    • Фото: sledcom.ru

      • На месте падения самолета «Саратовских авиалиний» продолжается поисковая операция. Пока специалисты обследовали 8 гектаров в районе крушения Ан-148. Обнаружены многочисленные обломки и фрагменты тел.

      Следственный комитет показал кадры с места катастрофы упавшего в Подмосковье Ан-148. Видео было сделано с воздуха. На записи видны группы спасателей, которые продолжают работы.

      В районе крушения Ан-148 были найдены оба черных ящика. В ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке.

      Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Подмосковье накануне днем. Погиб 71 человек.

      НТВ.Ru ведет трансляцию поисковой операции в Раменском районе Московской области.

      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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