При жесткой посадке Ми-8 в Томской области погибли два человека

В МЧС сообщили, что в результате инцидента с вертолетом
Ми-8 в Томской области погибли два пилота.
После крушения вертолета в Томской области возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба».
На борту находились шесть человек. При жесткой посадке Ми-8 погибли два пилота, еще четыре человека пострадали. Прибывшие на место спасатели доставили раненых в город Стрежевой на вертолете МЧС, передает ТАСС.
МЧС: «В 18:34 (14:34 по Москве) борт с четырьмя пострадавшими приземлился в городе Стрежевой».
Известно, что совершивший жесткую посадку Ми-8 принадлежит авиакомпании «Ельцова». Он проводил санитарный рейс с метеостанции Прохоркино. На борту находились медики и больная женщина.
В 14:46 по местному времени связь с вертолетом была потеряна. У борта сработал аварийный маяк. Во время поисков с воздуха Ми-8 был обнаружен на земле примерно в 80 километрах от села Александровка.
На борту находились шесть человек. При жесткой посадке Ми-8 погибли два пилота, еще четыре человека пострадали. Прибывшие на место спасатели доставили раненых в город Стрежевой на вертолете МЧС, передает ТАСС.
МЧС: «В 18:34 (14:34 по Москве) борт с четырьмя пострадавшими приземлился в городе Стрежевой».
Известно, что совершивший жесткую посадку Ми-8 принадлежит авиакомпании «Ельцова». Он проводил санитарный рейс с метеостанции Прохоркино. На борту находились медики и больная женщина.
В 14:46 по местному времени связь с вертолетом была потеряна. У борта сработал аварийный маяк. Во время поисков с воздуха Ми-8 был обнаружен на земле примерно в 80 километрах от села Александровка.
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