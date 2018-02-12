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    При жесткой посадке Ми-8 в Томской области погибли два человека

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    При жесткой посадке Ми-8 в Томской области погибли два человека

    При жесткой посадке <nobr>Ми-8</nobr> в Томской области погибли два человека

    В МЧС сообщили, что в результате инцидента с вертолетом Ми-8 в Томской области погибли два пилота.

    После крушения вертолета в Томской области возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и крупного ущерба».

    На борту находились шесть человек. При жесткой посадке Ми-8 погибли два пилота, еще четыре человека пострадали. Прибывшие на место спасатели доставили раненых в город Стрежевой на вертолете МЧС, передает ТАСС.

    МЧС: «В 18:34 (14:34 по Москве) борт с четырьмя пострадавшими приземлился в городе Стрежевой».

    Известно, что совершивший жесткую посадку Ми-8 принадлежит авиакомпании «Ельцова». Он проводил санитарный рейс с метеостанции Прохоркино. На борту находились медики и больная женщина.

    В 14:46 по местному времени связь с вертолетом была потеряна. У борта сработал аварийный маяк. Во время поисков с воздуха Ми-8 был обнаружен на земле примерно в 80 километрах от села Александровка.

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