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    В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео. дети и подростки, несчастные случаи, Стамбул, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

    В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

    1 комментарий
    В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

    В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

    В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

      Не иначе как чудом называют спасение мальчика в Стамбуле. Ребенка, который выпал из окна жилого дома, смогли поймать прохожие. Инцидент попал на видео.

      Малыш забрался на подоконник и никак не мог вернуться в комнату. В какой-то момент он соскользнул. Пытался удержаться, зацепившись за карниз, но не хватило сил.

      К счастью, очевидцы успели вовремя растянуть одеяло. Мальчик отделался лишь испугом. А вот с его родителями теперь намерены провести беседу правоохранители: в момент происшествия они были дома.

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