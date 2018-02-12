В Турции прохожие поймали выпавшего из окна ребенка: видео

Не иначе как чудом называют спасение мальчика в Стамбуле. Ребенка, который выпал из окна жилого дома, смогли поймать прохожие. Инцидент попал на видео.

Малыш забрался на подоконник и никак не мог вернуться в комнату. В какой-то момент он соскользнул. Пытался удержаться, зацепившись за карниз, но не хватило сил.



К счастью, очевидцы успели вовремя растянуть одеяло. Мальчик отделался лишь испугом. А вот с его родителями теперь намерены провести беседу правоохранители: в момент происшествия они были дома.