В Ростове-на-Дону вынесен приговор членам ячейки террористов из Карачаево-Черкесии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор шестерым участникам «Вилайята Карачаево-Черкесии» .

Их признали виновными в организации незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте оружия. Кроме того, силовики обнаружили в интернет-архивах фигурантов видеообращения к лидерам запрещенной в России организации «Исламское государство». В своих роликах они просили оказать им поддержку.



Следователи уверены: деньги и задания члены ячейки получали от своих кураторов, которые скрываются в Сирии. За финансовые потоки отвечал 19-летний Александр Беденко. Согласно приговору, он проведет в колонии строго режима 17 лет, его пособники — чуть меньше.