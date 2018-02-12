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    В Ростове-на-Дону вынесен приговор членам ячейки террористов из Карачаево-Черкесии. Исламское государство, приговоры, Северный Кавказ, суды, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону вынесен приговор членам ячейки террористов из Карачаево-Черкесии

    В Ростове-на-Дону вынесен приговор членам ячейки террористов из Карачаево-Черкесии

    1 комментарий
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> вынесен приговор членам ячейки террористов из <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr>

    В Ростове-на-Дону вынесен приговор членам ячейки террористов из Карачаево-Черкесии

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> вынесен приговор членам ячейки террористов из <nobr>Карачаево-Черкесии</nobr>

      Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор шестерым участникам «Вилайята Карачаево-Черкесии».

      Их признали виновными в организации незаконного вооруженного формирования и незаконном обороте оружия. Кроме того, силовики обнаружили в интернет-архивах фигурантов видеообращения к лидерам запрещенной в России организации «Исламское государство». В своих роликах они просили оказать им поддержку.

      Следователи уверены: деньги и задания члены ячейки получали от своих кураторов, которые скрываются в Сирии. За финансовые потоки отвечал 19-летний Александр Беденко. Согласно приговору, он проведет в колонии строго режима 17 лет, его пособники — чуть меньше.

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