Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован

В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар на
15-м этаже гостиницы «Космос» ликвидирован.
В 13:59 пожар по адресу: проспект Мира, 150 ликвидирован.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.
Ранее сообщалось, что полная эвакуация посетителей и персонала проводится в гостинице «Космос» в Москве из-за пожара. Возгорание произошло на 15-м этаже гостиницы, откуда шел густой серый дым.
В 13:52 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Принятыми мерами в 13:52 пожар был локализован на площади 25 кв.метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.
Сведений о пострадавших не поступало.
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