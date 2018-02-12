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    Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован

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    • Фото: ВДНХ Алексеевский Останкино / vk.com
    Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован

    Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован

    Пожар в гостинице «Космос» ликвидирован
  • Фото: ВДНХ Алексеевский Останкино / vk.com

    • В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар на 15-м этаже гостиницы «Космос» ликвидирован.



    Ранее сообщалось, что полная эвакуация посетителей и персонала проводится в гостинице «Космос» в Москве из-за пожара. Возгорание произошло на 15-м этаже гостиницы, откуда шел густой серый дым.

    смотретьВ Москве загорелась гостиница «Космос»
    В Москве загорелась гостиница «Космос»
    В 13:52 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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