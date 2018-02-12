В Москве горит гостиница «Космос»

В 13:14 поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Мира, 150.

По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из окон 15 этажа наблюдается дым.

В 13:33 объявлен ранг пожара №2.

Осуществляется вывод людей.

Информация уточняется. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.

Пожарно-спасательными подразделениями в целях безопасности выведено 230 человек.

В помещении сохраняется плотное задымление.

Сведений о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.

Принятыми мерами в 13:52 пожар был локализован на площади 25 кв.метров.

Сведений о пострадавших не поступало. — МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.