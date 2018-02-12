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    В Москве горит гостиница «Космос». Москва, отели и гостиницы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве горит гостиница «Космос»

    В Москве горит гостиница «Космос»

    2 комментария
    • Фото: @sergey_matlin / instagram.com
    В Москве горит гостиница «Космос»

    В Москве горит гостиница «Космос»

    В Москве горит гостиница «Космос»
    • Фото: @sergey_matlin / instagram.com

      • Полная эвакуация посетителей и персонала проводится в гостинице «Космос» в Москве из-за пожара.

      Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «в настоящее время проводится полная эвакуация людей из здания».

      По информации экстренных служб, пожару присвоен второй номер сложности, на место происшествия следуют 23 пожарных расчета. Возгорание, по предварительным данным, произошло на 15-м этаже гостиницы, откуда идет густой серый дым. В МЧС подтвердили, что идет эвакуация людей.





      В 13:52 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

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