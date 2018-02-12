В Москве горит гостиница «Космос»

Полная эвакуация посетителей и персонала проводится в гостинице «Космос» в Москве
из-за пожара.
Как сообщили ТАСС в экстренных службах, «в настоящее время проводится полная эвакуация людей из здания».
По информации экстренных служб, пожару присвоен второй номер сложности, на место происшествия следуют 23 пожарных расчета. Возгорание, по предварительным данным, произошло на 15-м этаже гостиницы, откуда идет густой серый дым. В МЧС подтвердили, что идет эвакуация людей.
В 13:52 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
По информации экстренных служб, пожару присвоен второй номер сложности, на место происшествия следуют 23 пожарных расчета. Возгорание, по предварительным данным, произошло на 15-м этаже гостиницы, откуда идет густой серый дым. В МЧС подтвердили, что идет эвакуация людей.
В 13:14 поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Мира, 150.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.
По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что из окон 15 этажа наблюдается дым.
В 13:33 объявлен ранг пожара №2.
Осуществляется вывод людей.
Информация уточняется.
Пожарно-спасательными подразделениями в целях безопасности выведено 230 человек.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.
В помещении сохраняется плотное задымление.
Сведений о пострадавших не поступало.
В 13:52 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
Принятыми мерами в 13:52 пожар был локализован на площади 25 кв.метров.— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 12 февраля 2018 г.
Сведений о пострадавших не поступало.
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