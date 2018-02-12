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    Песков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы Ан-148. авиация, авиационные катастрофы и происшествия, Путин, поисковые операции, Московская область, самолеты, Песков. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПесков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы Ан-148

    Песков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы Ан-148

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    Песков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    Песков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы Ан-148

    Песков: Путин постоянно получает информацию о работах на месте катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • В Кремле сообщили, что президент Владимир Путин постоянно получает новую информацию о ходе поисковых работ на месте крушения самолета «Саратовских авиалиний» и расследовании катастрофы.

      Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Конечно, находясь в Москве, президент постоянно получает информацию от руководства правительственной комиссии».

      Он напомнил, что расследованием авиакатастрофы занимается правительственная комиссия. Но говорить о причинах трагедии пока рано, поскольку с момента крушения Ан-148 прошло меньше суток.

      Ранее Владимир Путин отменил рабочую поездку в Сочи из-за трагедии в Подмосковье. Президент решил изменить свои планы из-за возможной необходимости координировать работу правительственной комиссии.

      В состав комиссии вошли представители федеральных органов исполнительной власти, МАК, губернаторы Московской и Оренбургской областей. Ее возглавил министр транспорта Максим Соколов.

      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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