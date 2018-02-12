Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

Регулирование операций с криптовалютами неизбежно. Об этом в интервью CNN Money заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Глава МВФ добавила, что фонд активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма.
Тем временем российские власти продолжают дискутировать о регулировании криптовалют. Минфин, например, хочет разрешить их обмен на рубли через специальных операторов, а в Центробанке эту идею не поддерживают.
Digital currencies have largely operated in a regulatory vacuum since bitcoin’s debut in 2009 https://t.co/KGEtrorYtf— CNNMoney (@CNNMoney) February 12, 2018
Тем временем российские власти продолжают дискутировать о регулировании криптовалют. Минфин, например, хочет разрешить их обмен на рубли через специальных операторов, а в Центробанке эту идею не поддерживают.
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