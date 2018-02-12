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    Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют. криптовалюты, МВФ, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

    Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

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    Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

    Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

    Глава МВФ заявила о неизбежности регулирования рынка криптовалют

      Регулирование операций с криптовалютами неизбежно. Об этом в интервью CNN Money заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард.

      Глава МВФ добавила, что фонд активно пытается предотвратить использование цифровых валют для отмывания денег и финансирования терроризма.


      Тем временем российские власти продолжают дискутировать о регулировании криптовалют. Минфин, например, хочет разрешить их обмен на рубли через специальных операторов, а в Центробанке эту идею не поддерживают.

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