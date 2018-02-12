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    Свободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов. Великая Отечественная война, история, Краснодар. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСвободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов

    Свободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов

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    Свободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов

    Свободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов

    Свободная Кубань: 75 лет назад Краснодар освободили от фашистов

      75 лет назад, 12 февраля, над Краснодаром снова подняли красный флаг. После нескольких месяцев страшной оккупации тысячи жителей города встречали воинов-освободителей.

      Советский флаг установили на том здании, где раньше размещался крайком партии. Оккупация Краснодара — одна из самых горьких страниц в истории Великой Отечественной. За полгода гитлеровцы убили десятки тысяч жителей.

      Впервые на Кубани немцы применили автомобили-душегубки, где людей травили выхлопными газами. Так были убиты больше семи тысяч человек. Уходя из города, фашисты заживо сожгли в здании гестапо 300 человек.

      Сегодня в Краснодаре вспоминали погибших и чествовали тех немногих, кто помнит, как отвоевывали столицу Кубани. В праздновании 75-летия освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков участвовали военно-патриотические клубы. Горожанам показали реконструкцию финала боев за город.

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