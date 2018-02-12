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    ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе. задержание, Симферополь, Украина, ФСБ, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе

    1 комментарий
    • Фото: ФСБ России
    ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе

    ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе
    • Фото: ФСБ России

      • Федеральная служа безопасности России показала кадры операции по задержанию гражданина Украины Константина Давыденко, который собирал секретные сведения.

      Подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб мужчина был задержан накануне в Симферополе. Как видно на предоставленных ФСБ кадрах, его схватили, когда он пытался сесть в машину.

      В Федеральной службе безопасности России ранее сообщили, что задержанный — Константин Давыденко, гражданин Украины. Он собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о работе частей и соединений Росгвардии, а также о деятельности сотрудников ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».

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