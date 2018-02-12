ФСБ опубликовала видео задержания украинского шпиона в Симферополе

Федеральная служа безопасности России показала кадры операции по задержанию гражданина Украины Константина Давыденко, который собирал секретные сведения.
Подозреваемый в шпионаже в пользу украинских спецслужб мужчина был задержан накануне в Симферополе. Как видно на предоставленных ФСБ кадрах, его схватили, когда он пытался сесть в машину.
В Федеральной службе безопасности России ранее сообщили, что задержанный — Константин Давыденко, гражданин Украины. Он собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о работе частей и соединений Росгвардии, а также о деятельности сотрудников ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
В Федеральной службе безопасности России ранее сообщили, что задержанный — Константин Давыденко, гражданин Украины. Он собирал и передавал украинской стороне секретные сведения о работе частей и соединений Росгвардии, а также о деятельности сотрудников ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж».
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