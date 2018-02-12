Неизвестные вынесли деньги и ценности из дома актера Дениса Косякова

В криминальные сводки попал известный актер Денис Косяков. Артист обратился в полицию с заявлением о краже в его загородном доме. Воры вынесли из коттеджа все, что смогли, — деньги, технику и костюмы.

Большую часть похищенного стражи порядка смогли вернуть владельцу прямо в день обращения. Более того, весьма странным показалось и то, что все похищенное было разбросанно в нескольких метрах от дома. Денис Косяков рассказал: пока он вместе с семьей отдыхал в Испании, воры вынесли все ценное.



Денис Косяков: «Окно было открыто, здесь был снег, здесь были набросаны вещи. Батарея была сломана, на которую они наступили ногой».



Денис Косяков провел ревизию. Среди украденного — две тысячи долларов, которые его супруга забыла забрать из комода, вся техника, одежда. В этом беспорядке сразу и не разберешь, что еще исчезло. Неужели похитителям понадобились даже его старые ботинки?



По словам артиста, складывается впечатление, что преступники брали все подряд. Например, остались на месте пиджаки от известных дизайнеров, зато исчез обычный костюм.



Но самое интересное выяснилось, когда на место приехали полицейские. Оказалось, что почти все награбленное воры выбросили. Унести похищенное они пытались, погрузив в детскую коляску. Но прошли всего несколько сотен метров, в итоге домашний кинотеатр, аудиоколонки и другую технику оставили прямо в снегу.



Подробности — в видеоматериале.