Путь к звездам: в России проходит набор в отряд космонавтов

Набор в отряд космонавтов проходит в России. Требования к претендентам, на первый взгляд, совсем не заоблачные. Нужно быть гражданином России не старше 35 лет с высшим образованием по инженерным или летным специальностям. Но отбор в отряд — не набор документов.

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Космонавт-испытатель Дмитрий Петелин — один из восьми счастливчиков, зачисленных в отряд космонавтов осенью 2012 года по итогам первого открытого набора, когда подать документы мог любой россиянин с высшим образованием не старше 35 лет. Конкурс был 55 человек на место.



Дмитрий Петелин, космонавт-испытатель: «Должна быть мечта, и ты должен предпринять какие-то шаги, начать действовать. Это по силам, нет ничего здесь сверхъестественного. Обычные люди, такие же как я, рядышком проходили все этапы со мной. Все осуществимо».



Все кандидаты в космонавты проходят тест на тренажере визуально-инструментальных наблюдений. И это еще «цветочки», которые ждут претендентов.



Андрей Курицын, глава научного управления Центра подготовки космонавтов имени Гагарина: «Мы не ставим цель двойки им поставить. Мы хотим просто понять, насколько претендент ориентируется в той же географии, как он работает с джойстиком, есть ли у него навыки работы с текстом».



Пройти отбор — еще не значит полететь в космос. Кандидаты в отряд сделали самый первый шаг на пути к звездам. И впереди у них годы испытаний и тренировок. Но наверняка именно они, сегодняшние новички, станут экипажами будущего, которым суждено выйти на новые орбиты. И полететь не на МКС, а гораздо дальше.



Подробности — в видеоматериале.