Сибиряк прострелил голову проститутке, празднуя рождение сына

Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток, а позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них.
Инцидент произошел несколько дней назад, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас. По данным прокуратуры региона, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находились в родильном отделении, в компании друзей и проституток праздновал рождение ребенка у себя дома.
Из сообщения прокуратуры: «В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову».
В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.
Из сообщения прокуратуры: «В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову».
В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.
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