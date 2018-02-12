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    Сибиряк прострелил голову проститутке, празднуя рождение сына

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    Сибиряк прострелил голову проститутке, празднуя рождение сына

    Сибиряк прострелил голову проститутке, празднуя рождение сына

    Житель Красноярского края праздновал рождение сына в компании друзей и проституток, а позже, не сойдясь в цене за интимные услуги, застрелил одну из них.

    Инцидент произошел несколько дней назад, однако правоохранители сообщили о нем только сейчас. По данным прокуратуры региона, молодой отец, в то время, как его супруга с новорожденным находились в родильном отделении, в компании друзей и проституток праздновал рождение ребенка у себя дома.

    Из сообщения прокуратуры: «В ночное время между хозяином квартиры и одной из девушек произошел конфликт, связанный с оплатой оказываемых услуг, в ходе которого мужчина убил ее выстрелом в голову».

    В настоящее время мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по статье «Убийство», санкции которой предусматривают до 15 лет лишения свободы.

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