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    Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО. армия и флот РФ, вооружение, Казахстан, Минобороны РФ, ракеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

    Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

    3 комментария
    • Фото: Минобороны России / facebook.com
    Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

    Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

    Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО
    • Фото: Минобороны России / facebook.com

      • Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен пуск модернизированной ракеты системы ПРО.

      Пуск ракеты на видео показан с трех разных ракурсов.

      Ранее сообщалось, что модернизированная ракета системы ПРО была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она успешно поразила цель, выполнив тем самым поставленную задачу.

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