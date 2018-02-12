Появилось видео пуска новой ракеты системы ПРО

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлен пуск модернизированной ракеты системы ПРО.
Пуск ракеты на видео показан с трех разных ракурсов.
Ранее сообщалось, что модернизированная ракета системы ПРО была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она успешно поразила цель, выполнив тем самым поставленную задачу.
Ранее сообщалось, что модернизированная ракета системы ПРО была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Она успешно поразила цель, выполнив тем самым поставленную задачу.
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