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    Суд вынес приговор анестезиологу из Подольска за домогательства в отношении пациентки

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    Суд вынес приговор анестезиологу из Подольска за домогательства в отношении пациентки

    Суд вынес приговор анестезиологу из Подольска за домогательства в отношении пациентки

    Суд вынес приговор анестезиологу из Подольска за домогательства в отношении пациентки

    В Подольске врач анестезиолог-реаниматолог Зиедулло Носиров был признан виновным в домогательствах к беспомощной пациентке и мошенничестве.

    По делу Носирова был проделан большой объем работы — проводились допросы свидетелей, очные ставки, выемки документов и осмотры. В результате суд счел представленные доказательства достаточными для признания подсудимого виновным в домогательствах к пациентке и мошенничестве. Зиедулло Носиров приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

    Как установило следствие, в ночь с 4 на 5 января 2017 года Носиров, находясь пьяным на дежурстве в реанимационном отделении больницы, пытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 43-летней пациентки. Женщина находилась в беспомощном состоянии и не могла оказать ему сопротивление. Надругательство над беспомощной женщиной прервал коллега анестезиолога.

    смотретьВрач из Подольска арестован за домогательства в отношении пациентки
    Врач из Подольска арестован за домогательства в отношении пациентки
    Также в ходе следствия выяснилось, что в апреле и июне 2016-го Зиедулло Носиров ввел в заблуждение родственников пациентов и потребовал от них деньги за оказание квалифицированной медпомощи. Он получил от них 13 тысяч рублей.

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