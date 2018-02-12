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    ФАС одобрила рост тарифов «Почты России». Почта России, ФАС, почта, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

    ФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

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    ФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

    ФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

    ФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

      Тарифы «Почты России» на пересылку писем вырастут уже в текущем году. Разрешение на это дала Федеральная антимонопольная служба. Услуги подорожают в среднем почти на 5,5%.

      «Почта России» меняет тарифы по внутренней корреспонденции — почтовым карточкам, письмам и бандеролям. Переслать их теперь станет в среднем дороже на 5,5%.

      Новые цены вступят в силу уже в 2018 году. В частности, отправка почтовой карточки выйдет максимум на 2 рубля дороже, а заказного письма — на 5 рублей. При этом ценник для простых писем не изменится.

      Как сообщается, подорожание позволит компенсировать компании часть затрат, в том числе рост транспортных расходов.

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