ФАС одобрила рост тарифов «Почты России»

Тарифы «Почты России» на пересылку писем вырастут уже в текущем году. Разрешение на это дала Федеральная антимонопольная служба. Услуги подорожают в среднем почти на 5,5%.

«Почта России» меняет тарифы по внутренней корреспонденции — почтовым карточкам, письмам и бандеролям. Переслать их теперь станет в среднем дороже на 5,5%.



Новые цены вступят в силу уже в 2018 году. В частности, отправка почтовой карточки выйдет максимум на 2 рубля дороже, а заказного письма — на 5 рублей. При этом ценник для простых писем не изменится.



Как сообщается, подорожание позволит компенсировать компании часть затрат, в том числе рост транспортных расходов.