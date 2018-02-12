Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148. авиационные катастрофы и происшествия, авиация, Московская область, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148

Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148

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Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148

Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

    Росгвардия усиливает группировку военнослужащих, работающих в зоне падения Ан-148. Туда направили еще 350 военных и технику. С утра к поискам смогли привлечь девять беспилотников. Дроны помогут с воздуха определить, где упали обломки.

    До сих пор ни одной крупной части фюзеляжа отыскать не удалось: всю ночь грейдеры и тракторы пробивали дорогу через заснеженное поле.

    Как отмечает корреспондент НТВ Михаил Чебоненко, спасателям и следователям приходится работать в сложных условиях: на месте трагедии сугробы после обильных снегопадов. Спасатели перемещаются главным образом на снегоходах.

    Между тем эксперты дают разные, а порой и противоположные комментарии относительно произошедшей авиакатастрофы.

    Андрей Краснопёров: «Судя по диаграмме, летчик попал в интенсивное обледенение. Произошло обледенение на кромке двигателей. И если лед откалывается, то он уходит на двигатель. Сразу глохнут два двигателя».

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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