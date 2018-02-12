Российские военные ведут непрерывную разведку на авиабазе Хмеймим

Российские военные, которые остались служить на авиабазе Хмеймим, будут помогать армии Сирии подавлять вылазки боевиков. Об этом накануне заявил Сергей Лавров. По словам министра, разрозненные группировки террористов не оставляют планов создать халифат на территории арабской республики. Тем временем жизнь на самой авиабазе Хмеймим проходит под усиленной охраной. Военные полицейские и саперы работают даже ночью.

Ежедневно на базе проверяют буквально каждый закоулок по всему огромному периметру. Военные говорят, что прецедентов, когда боевикам удалось бы проникнуть на территорию, еще не было. При этом они проверяют любой брошенный пакет на обочине. Дотошно, по всем правилам поиска фугасов.



Сергей Тулупов, командир отделения военной полиции: «Мы ведем непрерывную разведку всего, что находится вокруг саперов. Соответственно, при возникновении противника мы должны немедленно на это отреагировать и уничтожить его огнем».



На плечах отряда военной полиции лежит огромная ответственность. Под их присмотром находится один из важнейших военных объектов России. Основной пост полицейских — КПП. Ни минуты покоя — там въезжают и выезжают десятки машин. Досмотр ждет каждого шофера, без скидок на воинские звания и статус. Даже если это командирский внедорожник.



Полицейские начеку постоянно. Отряд отрабатывает самые разные сценарии, по которым могут действовать боевики. Например, нападение ингимаси — у боевиков, как правило, это передовая группа, мчащаяся в атаку на заминированных автомобилях. Поэтому подъезды к базе через тройной кордон и бетонные блоки. Любое подозрительное передвижение на внешнем периметре, и тут же объявляют тревогу.



Подробности — в видеоматериале.