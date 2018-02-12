В первый день карнавала в Боливии погибли свыше 20 человек

В первый день проведения национального карнавала в Боливии погибли свыше 20 человек, более 70 получили ранения.
Восемь человек, в том числе четверо детей, погибли при взрыве газового баллона рядом с местом проведения карнавала в Оруро. Почти 50 человек при этом пострадали.
Взорвавшийся баллон принадлежал продавцу уличной еды. Полиция считает, что использовавшееся им при готовке масло расплавило шланг, что привело к утечке газа.
Еще 13 человек погибли по пути на карнавал в дорожных инцидентах.
Фаустино Мендоса, командующий национальной полицией страны: «У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых».
Взорвавшийся баллон принадлежал продавцу уличной еды. Полиция считает, что использовавшееся им при готовке масло расплавило шланг, что привело к утечке газа.
Еще 13 человек погибли по пути на карнавал в дорожных инцидентах.
Фаустино Мендоса, командующий национальной полицией страны: «У нас был очень прискорбный день, и, к сожалению, произошли несколько инцидентов, всего мы имеем 21 погибшего и 72 раненых».
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