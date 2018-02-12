Пропавшего в Иркутской области школьника нашли в 200 км от дома

В Иркутской области нашли
10-летнего мальчика, пропавшего без вести в начале февраля в городе Зима.
Об исчезновении ребенка в полицию заявила его бабушка 4 февраля. По ее словам, мальчик ушел из дома к другу еще 1 февраля и пропал.
Школьника нашли через неделю. При этом оказался он почти в 200 километрах от дома — в городе Усолье-Сибирское.
Как уточили «Интерфаксу» в региональной пресс-службе ГУ МВД, мальчик находился в доме у посторонних людей. Сейчас выясняется, как он там оказался и где еще побывал во время своего «путешествия».
ГУ МВД по Иркутской области: «Ребенок жив и здоров. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции проводят работу по установлению причин ухода из дома и недопущению подобных инцидентов в будущем».
Семья школьника поставлена на профилактический учет. Родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
Школьника нашли через неделю. При этом оказался он почти в 200 километрах от дома — в городе Усолье-Сибирское.
Как уточили «Интерфаксу» в региональной пресс-службе ГУ МВД, мальчик находился в доме у посторонних людей. Сейчас выясняется, как он там оказался и где еще побывал во время своего «путешествия».
ГУ МВД по Иркутской области: «Ребенок жив и здоров. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции проводят работу по установлению причин ухода из дома и недопущению подобных инцидентов в будущем».
Семья школьника поставлена на профилактический учет. Родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
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