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    Житель Приамурья расстрелял женщину и девочку-подростка и покончил с собой

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    Житель Приамурья расстрелял женщину и девочку-подростка и покончил с собой

    Житель Приамурья расстрелял женщину и <nobr>девочку-подростка</nobr> и покончил с собой

    Житель города Зея Амурской области тяжело ранил девушку и 35-летнюю женщину, выстрелив в них из огнестрельного оружия, после чего покончил с собой.

    По информации амурского УМВД, инцидент произошел накануне в квартире одного из домов.

    Из сообщения УМВД по Амурской области: «Женщина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, в них стрелял мужчина 1958 года рождения».

    Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК РФ по области, сейчас устанавливается, кем приходились друг другу пострадавшие и мужчина. Также отмечается, что на месте обнаружено оружие, но пока не будут проведены все экспертизы, нельзя утверждать, что это орудие преступления.

    В Зейской больнице сообщили, что состояние пострадавших тяжелое. Женщину готовят к транспортировке в областную больницу, а девушка пока не транспортабельна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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