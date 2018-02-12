Житель Приамурья расстрелял женщину и девочку-подростка и покончил с собой

Житель города Зея Амурской области тяжело ранил девушку и
35-летнюю женщину, выстрелив в них из огнестрельного оружия, после чего покончил с собой.
По информации амурского УМВД, инцидент произошел накануне в квартире одного из домов.
Из сообщения УМВД по Амурской области: «Женщина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, в них стрелял мужчина 1958 года рождения».
Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК РФ по области, сейчас устанавливается, кем приходились друг другу пострадавшие и мужчина. Также отмечается, что на месте обнаружено оружие, но пока не будут проведены все экспертизы, нельзя утверждать, что это орудие преступления.
В Зейской больнице сообщили, что состояние пострадавших тяжелое. Женщину готовят к транспортировке в областную больницу, а девушка пока не транспортабельна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Из сообщения УМВД по Амурской области: «Женщина 1982 года рождения и девушка 2001 года рождения доставлены в больницу с огнестрельными ранениями. По предварительной информации, в них стрелял мужчина 1958 года рождения».
Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК РФ по области, сейчас устанавливается, кем приходились друг другу пострадавшие и мужчина. Также отмечается, что на месте обнаружено оружие, но пока не будут проведены все экспертизы, нельзя утверждать, что это орудие преступления.
В Зейской больнице сообщили, что состояние пострадавших тяжелое. Женщину готовят к транспортировке в областную больницу, а девушка пока не транспортабельна. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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