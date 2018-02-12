Автомобиль рухнул в реку с набережной в центре Москвы

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Автомобиль рухнул в реку с набережной в центре Москвы

Автомобиль рухнул в реку с набережной в центре Москвы

На Андроньевской набережной в центре столицы автомобиль пробил ограждение набережной и свалился в Яузу.

Как сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах, автомобиль Kia пробил ограждение и упал в реку Яуза

На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и скорая помощь. Собеседник агентства отметил, что информации о пострадавших пока нет.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД информацию о происшествии подтвердили.

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