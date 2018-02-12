Фигурист Коляда стал вторым в произвольной программе командного турнира на ОИ

Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место в произвольной программе в командном турнире на Олимпиаде в южнокорейскойм Пхёнчхане.
Коляда набрал за произвольную программу 173,57 балла и завоевал девять очков в зачет командного турнира. Ранее в короткой программе он показал восьмой результат.
Первое место занял атлет из Канады Патрик Чан (179,75), третье — американец Адам Риппон (172,98).
12 февраля в рамках командного турнира произвольные программы покажут женщины и танцевальные дуэты, по итогам которых определится команда — победитель турнира. Пока в командном зачете лидируют канадцы (55 очков), на втором месте олимпийские атлеты из России (48), на третьем — сборная США (44).
Первое место занял атлет из Канады Патрик Чан (179,75), третье — американец Адам Риппон (172,98).
12 февраля в рамках командного турнира произвольные программы покажут женщины и танцевальные дуэты, по итогам которых определится команда — победитель турнира. Пока в командном зачете лидируют канадцы (55 очков), на втором месте олимпийские атлеты из России (48), на третьем — сборная США (44).
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