Активисты привезли к дому Порошенко «столб позора», но его украли

Украинские активисты привезли «столб позора» к дому президента Петра Порошенко под Киевом. Таким образом они хотели выразить свое недоверие главе государства. Но, по словам участников акции, вскоре столб украли.
Активисты притащили «столб позора» к дому президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин Киевской области. Таким образом они решили выразить недоверие главе государства, сообщает местное издание NewsOne.
Елизавета Богуцкая, общественный деятель: «Пётр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ… Мы привезли сюда „столб позора“, чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес».
Тем не менее, Богуцкая заверила, что активисты продолжат проводить подобные акции, передает NewsOne. Они намерены навестить не только президента, но и других высокопоставленных чиновников.
Ранее Порошенко атаковала активистка FEMEN на Венском балу. Обнаженная по пояс девушка выкрикивала протестные лозунги, пока ее не увели полицейские. Согласно заявлению FEMEN, атака была организована, чтобы «оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте» президента Украины, которого активистки назвали «примитивным барыгой и казнокрадом».
Елизавета Богуцкая, общественный деятель: «Пётр Порошенко — это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ… Мы привезли сюда „столб позора“, чтобы установить его и написать, что к чему. Но пока мы здесь стояли, этот столб украли. Кто-то подбежал и этот столб унес».
Тем не менее, Богуцкая заверила, что активисты продолжат проводить подобные акции, передает NewsOne. Они намерены навестить не только президента, но и других высокопоставленных чиновников.
Ранее Порошенко атаковала активистка FEMEN на Венском балу. Обнаженная по пояс девушка выкрикивала протестные лозунги, пока ее не увели полицейские. Согласно заявлению FEMEN, атака была организована, чтобы «оповестить высшее общество о недопустимости присутствия на аристократическом рауте» президента Украины, которого активистки назвали «примитивным барыгой и казнокрадом».
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