Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

Модернизированная ракета системы ПРО успешно испытана российскими военными на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Об этом сообщил официальный печатный орга Минобороны РФ газета «Красная звезда».

Из текста сообщения: «Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».



Уточняется, что система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.