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    Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету

    Минобороны РФ успешно испытало новую противоракету
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • Модернизированная ракета системы ПРО успешно испытана российскими военными на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Об этом сообщил официальный печатный орга Минобороны РФ газета «Красная звезда».

    Из текста сообщения: «Заместитель командующего объединением ПВО-ПРО (особого назначения) Воздушно-космических сил России полковник Андрей Приходько по окончании мероприятия заявил, что новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель с заданной точностью».

    Уточняется, что система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил, предназначена для защиты Москвы от ударов с воздуха, а также выполняет задачи в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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