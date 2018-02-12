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    Дипломаты встретятся с избитой в тюрьме США россиянкой

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    Дипломаты встретятся с избитой в тюрьме США россиянкой

    Дипломаты встретятся с избитой в тюрьме США россиянкой

    Российские дипломаты посетят в нью-йоркской тюрьме Викторию Насырову, сообщившую, что ее избили сокамерницы. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Нью-Йорке.

    Из сообщения Генконсульства: «Находящаяся под стражей в Нью-Йорке россиянка Виктория Насырова сообщила об избиении, которому она подверглась в тюрьме со стороны сокамерниц. Дипломаты генерального консульства России в Нью-Йорке в ближайшее время встретятся с ней. Будут приняты меры по обеспечению ее законных прав».

    Насырова заявила, что сокамерницы несколько раз ударили ее по голове, в результате чего она почти лишилась зрения, передает РИА Новости. При этом, по ее словам, одна из офицеров тюрьмы была свидетельницей нападения, но ничего не предприняла.

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    Виктория Насырова была объявлена в розыск в России. Ее подозревают ее в убийстве, которое произошло в 2014 году в Армавире. По версии сыщиков, Насырова жестоко расправилась со своей соседкой Аллой Алексеенко и украла у нее порядка 50 тысяч долларов. После этого она сбежала в США.

    В Соединенных Штатах женщину подозревают в совершении целого ряда преступлений. В частности, она, предположительно, встречалась с мужчинами, с которыми знакомилась через Интернет, а во ходе встреч она подмешивала им наркотические средства и обворовывала. Кроме того, ей предъявлены обвинения в попытке убийства женщины, чьи документы она планировала украсть.

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