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    Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео. Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео

    Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео

    2 комментария
    Крушение <nobr>Ан-148</nobr> сняла камера наблюдения: видео

    Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео

    Крушение <nobr>Ан-148</nobr> сняла камера наблюдения: видео

      Момент крушения самолета Ан-148 в Подмосковье сняла камера видеонаблюдения, установленная на частном доме. Запись опубликовали в соцсетях.

      На 26-й секунде записи, размещенной в соцсети «Вконтакте», виден взрыв самолета «Саратовских авиалиний» от столкновения с землей.

      На борту воздушного судна, рухнувшего 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.

      Список жертв катастрофы

      Следствие рассматривает разные версии катастрофы.

      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.


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