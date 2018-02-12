Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео

Момент крушения самолета
Ан-148 в Подмосковье сняла камера видеонаблюдения, установленная на частном доме. Запись опубликовали в соцсетях.
На 26-й секунде записи, размещенной в соцсети «Вконтакте», виден взрыв самолета «Саратовских авиалиний» от столкновения с землей.
На борту воздушного судна, рухнувшего 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
На борту воздушного судна, рухнувшего 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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