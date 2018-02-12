Крушение Ан-148 сняла камера наблюдения: видео

Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения. Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

На 26-й секунде записи, размещенной в соцсети «Вконтакте», виден взрыв самолета «Саратовских авиалиний» от столкновения с землей.На борту воздушного судна, рухнувшего 11 февраля в Раменском районе Подмосковья, находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.Следствие рассматривает разные версии катастрофы.