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    Глава МЧС прибыл на место крушения Ан-148 в Подмосковье

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    • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
    Глава МЧС прибыл на место крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье

    Глава МЧС прибыл на место крушения Ан-148 в Подмосковье

    Глава МЧС прибыл на место крушения <nobr>Ан-148</nobr> в Подмосковье
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл на место катастрофы Ан-148 в Подмосковье.

    На место крушения самолета «Саратовских авиалиний» Пучков прибыл со своим первым заместителем Владимиром Степановым.

    Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.

    Список жертв катастрофы

    Следствие рассматривает разные версии катастрофы.

    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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