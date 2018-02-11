Глава МЧС прибыл на место крушения Ан-148 в Подмосковье

Глава МЧС России Владимир Пучков прибыл на место катастрофы
Ан-148 в Подмосковье.
На место крушения самолета «Саратовских авиалиний» Пучков прибыл со своим первым заместителем Владимиром Степановым.
Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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