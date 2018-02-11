Компанию «Саратовские авиалинии» ждут проверки после катастрофы Ан-148

Руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что будет проведена внеплановая проверка компании «Саратовские авиалинии» после крушения их лайнера в Подмосковье.
Нерадько отметил, что проблем с безопасностью полетов у «Саратовских авиалиний» в последнее время не было. Тем не менее в Росавиации приняли решение проверить авиакомпанию после катастрофы, которая произошла сегодня в Подмосковье. Ведомство доложит о ее результатах проверки, передает ТАСС.
Александр Нерадько: «В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов в авиакомпании не было».
Ранее в Ространснадзоре приняли решение проверить «Саратовские авиалинии». Жертвами катастрофы Ан-148 стал 71 человек. Среди погибших трое детей.
Список погибших
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово. Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Александр Нерадько: «В последнее время проблем с обеспечением безопасности полетов в авиакомпании не было».
Ранее в Ространснадзоре приняли решение проверить «Саратовские авиалинии». Жертвами катастрофы Ан-148 стал 71 человек. Среди погибших трое детей.
Список погибших
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из Домодедово. Следствие рассматривает разные версии катастрофы.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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