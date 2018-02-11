В аэропорту Домодедово начались проверки после крушения Ан-148

«Ространснадзор» проведет внеплановую проверку аэропорта «Домодедово» после авиакатастрофы
Ан-148 в Московской области. Об этом заявил руководитель ведомства Виктор Басаргин.
Виктор Басаргин, глава «Ространснадзора»: «Будет проводиться внеплановая проверка по аэропорту „Домодедово“, все службы, кто принимал участие в подготовке и отправке этого борта, будут проверены, в ближайшее время комиссия будет докладывать о первых результатах».
По его словам, «Ространснадзор» также поднял результаты всех предыдущих проверок по аэропорту «Домодедово», передает «Интерфакс».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы.
По его словам, «Ространснадзор» также поднял результаты всех предыдущих проверок по аэропорту «Домодедово», передает «Интерфакс».
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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