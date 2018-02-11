На борту разбившегося Ан-148 находились 10 москвичей

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  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС
На борту разбившегося <nobr>Ан-148</nobr> находились 10 москвичей

На борту разбившегося Ан-148 находились 10 москвичей

На борту разбившегося <nobr>Ан-148</nobr> находились 10 москвичей
  • Фото: Григорьев Максим / ТАСС

    • В правительстве Оренбургской области уточнили данные о жертвах катастрофы Ан-148, который разбился в Подмосковье.

    По данным оренбургских властей, на борту разбившегося Ан-148 находились более 30 жителей региона, а также 10 москвичей, двое петербуржцев, житель Норильска и один пассажир из Владивостока. Об этом сообщает ТАСС.

    Правительство Оренбургской области: «По предварительным данным, в числе погибших 25 жителей Орска, в том числе двое детей, семь жителей Новотроицка (в том числе один ребенок), один житель Гая, 10 человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга, один из Владивостока».

    Ранее поступала информация, что в самолете могли находиться и трое иностранцев. На данный момент подтверждено, что на борту был гражданин Азербайджана.

    смотретьОчевидцы сообщили о сильном хлопке перед крушением Ан-148
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    Самолет «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Московской области сегодня днем. На борту находился 71 человек, выживших нет. Список жертв уже опубликован.



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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