На борту разбившегося Ан-148 находились 10 москвичей

В правительстве Оренбургской области уточнили данные о жертвах катастрофы
Ан-148, который разбился в Подмосковье.
По данным оренбургских властей, на борту разбившегося Ан-148 находились более 30 жителей региона, а также 10 москвичей, двое петербуржцев, житель Норильска и один пассажир из Владивостока. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство Оренбургской области: «По предварительным данным, в числе погибших 25 жителей Орска, в том числе двое детей, семь жителей Новотроицка (в том числе один ребенок), один житель Гая, 10 человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга, один из Владивостока».
Ранее поступала информация, что в самолете могли находиться и трое иностранцев. На данный момент подтверждено, что на борту был гражданин Азербайджана.
Самолет «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Московской области сегодня днем. На борту находился 71 человек, выживших нет. Список жертв уже опубликован.
Правительство Оренбургской области: «По предварительным данным, в числе погибших 25 жителей Орска, в том числе двое детей, семь жителей Новотроицка (в том числе один ребенок), один житель Гая, 10 человек из Москвы, один житель Норильска и двое из Санкт-Петербурга, один из Владивостока».
Ранее поступала информация, что в самолете могли находиться и трое иностранцев. На данный момент подтверждено, что на борту был гражданин Азербайджана.
Самолет «Саратовских авиалиний» упал в Раменском районе Московской области сегодня днем. На борту находился 71 человек, выживших нет. Список жертв уже опубликован.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
Комментарии