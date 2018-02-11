Уставшие от домогательств мигрантов немки бросили вызов правительству Меркель

Ангела Меркель собирала коалицию три месяца. В итоге ей удалось договориться с
социал-демократами и почти собрать правительство. Но за эти три месяца стало понятно: отношения внутри коалиции усложнились, противоречия обострились, и все из-за мигрантов.
Немцы пошли довольно циничным путем. Министром внутренних дел назначили противника миграции, министром иностранных — хотели назначить сторонника миграции Мартина Шульца. Но он отказался — оппозиция так оппозиция.
Тем временем у Меркель на столе — доклады из разных земель: немцы озабочены тем, что им приходится менять образ жизни.
«120 децибел» — так назвали свою организацию немки, которые больше не собираются молчать о растущем количестве сексуальных преступлений против женщин, совершенных мигрантами. Они не все пока показывают свои лица, но ими хотя бы начала интересоваться пресса, которая последнее время часто закрывала глаза на происходящее.
Как показывают все социологические опросы, немцы устали терпеть. Принцип толерантности и чувство вины за Вторую мировую войну, культивировавшиеся в них годами, тоже имеет предел. Люди просто хотят вернуться к нормальной бюргерской жизни и традиционному немецкому порядку.
Активисты работают по всей Германии и создали интерактивную карту, которая в реальном времени наглядно показывает, сколько преступлений против женщин совершено в том или ином городе.
Сейчас Меркель признаёт, что провозглашенная ею миграционная политика открытых дверей расколола немецкое общество. Но чтобы получить такие признания, нужно было, чтобы в бундестаг прошли почти 100 депутатов из националистической партии «Альтернатива для Германии».
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
Тем временем у Меркель на столе — доклады из разных земель: немцы озабочены тем, что им приходится менять образ жизни.
«120 децибел» — так назвали свою организацию немки, которые больше не собираются молчать о растущем количестве сексуальных преступлений против женщин, совершенных мигрантами. Они не все пока показывают свои лица, но ими хотя бы начала интересоваться пресса, которая последнее время часто закрывала глаза на происходящее.
Как показывают все социологические опросы, немцы устали терпеть. Принцип толерантности и чувство вины за Вторую мировую войну, культивировавшиеся в них годами, тоже имеет предел. Люди просто хотят вернуться к нормальной бюргерской жизни и традиционному немецкому порядку.
Активисты работают по всей Германии и создали интерактивную карту, которая в реальном времени наглядно показывает, сколько преступлений против женщин совершено в том или ином городе.
Сейчас Меркель признаёт, что провозглашенная ею миграционная политика открытых дверей расколола немецкое общество. Но чтобы получить такие признания, нужно было, чтобы в бундестаг прошли почти 100 депутатов из националистической партии «Альтернатива для Германии».
Подробности — в сюжете европейского обозревателя НТВ Вадима Глускера.
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